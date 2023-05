Alexandre de Moraes nega transferência a hospital particular para Roberto Jefferson

O ex-deputado Roberto Jefferson teve um pedido de transferência para um hospital particular para tratamento de saúde negado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (17). Jefferson está preso desde outubro de 2022, por ataque a policiais federais com tiros e granadas.

Moraes autoriza, na decisão, que Roberto Jefferson deixe o sistema penitenciário para realizar exames que não possam ser feitos no local. Ele deverá agendar a data, se deslocar com escolta policial e retornar para o presídio no mesmo dia. São eles: ressonância magnética de abdome e tomografias de crânio, pescoço, tórax, abdome e pelve.

VEJA MAIS

Roberto Jefferson está preso no presídio Pedrolino Werling, conhecido como Bangu 8, Complexo de Gericinó, em Bangu. Em abril, o ex-deputado fez o mesmo pedido, mas foi negado.

Ele foi diagnosticado com um tumor no pâncreas pela primeira vez em 2012. Depois disso, ele teve várias internações por conta da doença e chegou a retirar parte do intestino. Ele está com suspeita de ocorrência de recidiva de câncer.