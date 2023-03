Roberto Jefferson se compromete a doar suas armas em pedido de revogação de prisão

A defesa do ex-deputado Roberto Jefferson pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que revogue sua prisão preventiva com eventual adoção de medidas cautelares. Para ajudar a garantir a concessão dessa medida, Jefferson se comprometeu a doar todas as suas armas de fogo.

O pedido foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. Jefferson está detido desde outubro por ataques ao processo eleitoral e a ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tendo resistido à prisão na ocasião, disparando tiros e granadas contra agentes da Polícia Federal (PF).

A defesa argumenta que Jefferson "possui um quadro de saúde frágil", colocando-o em risco dentro da prisão. Eles pedem que a prisão seja revogada ou substituída por prisão domiciliar.

VEJA MAIS

A defesa também afirma que a liberdade de Jefferson não ameaçará a ordem pública e que ele cumprirá qualquer medida alternativa imposta.

O ex-deputado também se comprometeu a doar todas as suas armas de fogo e munições, inclusive aquelas ''registradas em seu nome'', que ainda não foram listadas. Em outubro, a PF encontrou mais de 7 mil cartuchos de munição e várias armas de fogo compatíveis com pistolas e fuzis.

Em depoimento após a prisão, Jefferson afirmou que tem entre 20 e 25 armas. No momento de sua prisão, a PF encontrou mais de 7 mil cartuchos de munição compatíveis com armas como pistolas e fuzis. Também foi apreendido um fuzil calibre 556 usado por Jefferson para atirar nos policiais e uma pistola 9mm.

Em janeiro, Moraes já negou um pedido de liberdade de Jefferson, alegando que houve "diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas".

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).