São Miguel do Guamá será sede do '1º Seminário das Cidades', com a presença do ministro Jader Filho

Na manhã da próxima sexta-feira (2), o município de São Miguel do Guamá, nordeste do Pará, será sede do ‘1º Seminário das Cidades’, evento com a participação de Jader Filho, ministro das Cidades, e Waldez Góes, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, além de outros políticos e secretários.

Com o tema ‘Cidade em Debate: Desafios e Possibilidades’, o seminário tem o objetivo de aproximar o Ministério das Cidades, recriado pelo atual Governo Federal, da população do interior brasileiro. “Debateremos sobre políticas públicas efetivas para os municípios paraenses, sempre buscando o melhor para a nossa população e o desenvolvimento do nosso estado”, disse o ministro das Cidades.

Segundo os criadores do evento, o seminário será uma oportunidade para a exposição de demandas e soluções para os municípios. “É o Ministério das Cidades saindo de Brasília e indo perto de você, para que possamos discutir políticas públicas, vamos discutir para poder melhorar nossas cidades”, comentou Jader Filho em publicação no seu perfil do Instagram.

Serviço:

'Iº Seminário das Cidades: Cidade em Debate: Desafios e Possibilidades'

Data: 02/06

Local: Cacau Show, Complexo Beira Rio, São Miguel do Guamá/PA.

Horário: 8h