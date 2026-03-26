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Política

São João de Pirabas, Bragança e Augusto Corrêa recebem moradias do Minha Casa, Minha Vida

Jader Filho fez as entregas das chaves e de obras de pavimentação e anunciou investimentos habitacionais e de infraestrutura

O Liberal
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Ministro das Cidades, Jader Filho, realizou ações voltadas à habitação e ao desenvolvimento urbano em municípios do nordeste do Pará. (Foto: Marcelo Camará)

O ministro Jader Filho, do Ministério das Cidades, visitou, nesta quinta-feira (26), três municípios paraenses para entregar moradias do Minha Casa, Minha Vida Rural. Ele anunciou obras de pavimentação e a contratação de novos investimentos habitacionais e de infraestrutura. 

Em Bragança, o ministro destacou que o governo federal já investiu mais de R$ 252 milhões no município, considerando diferentes frentes. Nesta quinta-feira, ele visitou obras de pavimentação em andamento nos bairros Vila Sinhá e Vila do Treme, que contemplam oito vias urbanas. Um investimento de R$ 6,7 milhões e execução atual de 28,5%.

Ainda em Bragança, Jader Filho assinou a autorização para o início da regularização fundiária no bairro Vila Sinhá 1, que vai beneficiar 640 imóveis com a titulação definitiva, garantindo segurança jurídica às famílias. A iniciativa tem investimento de R$ 832 mil e integra as ações do Novo PAC. O ministrou também formalizou a contratação de obras de pavimentação em seis quilômetros de vias urbanas, com investimento de cerca de R$ 8 milhões.

Conforme o ministério, as ações em Bragança integram um conjunto mais amplo de investimentos federais nas áreas de habitação, abastecimento de água, drenagem urbana, regularização fundiária, mobilidade urbana e gestão de resíduos sólidos, ampliando o alcance das políticas públicas e promovendo melhorias estruturais no município.

Augusto Corrêa

O município de Augusto Corrêa ganhou obras de pavimentação em cinco vias nos bairros São Benedito e Cidade Nova. O ministro também entregou as chaves da casa própria para quatro famílias beneficiárias do programa Minha Casa, Minha Vida Rural. Elas são moradoras da comunidade Ilha das Pedras. No município, Jader Filho assinou, ainda, o início das obras para mais 40 moradias do MCMV e da construção de 50 módulos sanitários domiciliares que serão instalados em imóveis na Vila Nova Olinda.

Somente em Augusto Corrêa, o Ministério das Cidades já investiu mais de R$ 31 milhões em projetos de pavimentação, saneamento e habitação, com um total de 176 casas contratadas.

São João de Pirabas

Em São João de Pirabas, 36 famílias receberam unidades do Minha Casa, Minha Vida Rural. Entre os beneficiados, Mayra Torres, de 25 anos, recebeu a nova casa ao lado do marido, o trabalhador rural Dinailson Corrêa, de 29 anos, e do filho Guilherme, de 5 anos. Antes, a família vivia em uma casa de madeira, com paredes de lona.

“Eu estou sentindo muita felicidade e gratidão por esse momento. Era uma realidade distante para mim conseguir uma casa dessa para minha família. Um lar completo, uma mudança de vida inexplicável”, disse Mayra.

A realidade enfrentada pela família chamou a atenção do ministro Jader Filho. “Esse é um momento de alegria para quem está recebendo sua casa própria, mas ainda mais porque vemos que estamos no caminho certo. O Minha Casa, Minha Vida é uma ferramenta de transformação na vida dos brasileiros, por isso que já foram contratadas, só nesses últimos três anos e poucos meses, mais de 2,3 milhões de casas graças a esse programa,” afirmou ele.

Após a cerimônia, também foi assinada a ordem de serviço para a construção de mais 25 novos imóveis em Augusto Corrêa, na modalidade voltada a cidades com menos de 50 mil habitantes, com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), no valor de R$ 3,2 milhões.

“Estamos colhendo os frutos de um trabalho importante para todos os estados brasileiros, em especial, o Pará. Temos investimentos aqui nessa região nordeste do estado em todos os municípios, seja Bragança, Augusto Corrêa, São João de Pirabas, Tracuateua, Capanema, Viseu, Ourém, Nova Timboteua, enfim. Já levamos o Minha Casa, Minha Vida a 138 dos 144 municípios do Pará e a gente quer mais casas sendo construídas e entregues para nossa população”, comentou Jader Filho.

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