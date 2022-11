Saiba quem são as pessoas e empresas que tiveram contas bancárias bloqueadas por Alexandre de Moraes

O ministro do Supremo Tribunal federal (STF) Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de contas bancárias de 43 pessoas e empresas, identificadas por autoridades policiais e da Justiça pelo país. A acusação é de participarem, como organizadoras, de bloqueios ilegais feitos em rodovias federais e em quarteis pelo país. As informações são do G1 nacional e do Antagonista.

Moraes alegou que os bloqueios em rodovias desrespeitaram os direitos constitucionais de reunião pacífica e de ir e vir, e que os grupos querem “propagar o descumprimento e desrespeito ao resultado do pleito eleitoral”.

Ministro ainda reforçou que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontou que empresários estariam fornecendo refeições, banheiros e barracas para os manifestantes.

