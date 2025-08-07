Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Saiba quem é Andre Basbaum, novo presidente da EBC nomeado por Sidônio

A mudança no comando da empresa pública de comunicação ocorreu após Jean Lima pedir demissão do cargo na última segunda-feira, 2

Estadão Conteúdo
fonte

Basbaum será o terceiro presidente da EBC durante o mandato atual do presidente Lula (YouTube / Rádio Bandeirantes)

O jornalista Andre Basbaum foi escolhido nesta quarta-feira, 6, como o novo presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A mudança no comando da empresa pública de comunicação ocorreu após Jean Lima pedir demissão do cargo na última segunda-feira, 2.

Basbaum se formou em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) no ano de 2002. Em seguida, cursou uma formação complementar em Economia para Jornalistas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), concluindo o curso em 2008.

Basbaum fez carreira trabalhando com jornalismo televisivo. Com 25 anos de experiência, passou pelos cargos de editor de economia do Jornal Nacional, da TV Globo; editor especial do Jornal da Record; editor-chefe do SBT Brasil e diretor de jornalismo na Band.

Em abril de 2024, Basbaum retornou à TV Record, emissora que tinha trabalhado anteriormente, entre 2015 e 2018. Na empresa, ele permaneceu na posição de diretor de integração e jornalismo até ser convidado a assumir o comando da EBC, nesta quarta.

Durante sua atuação na TV Globo, o profissional recebeu seis prêmios de Jornalismo da emissora. Basbaum foi condecorado pelo seu trabalho na cobertura do acidente TAM, em 2007, da morte Papa João Paulo II, em 2005, e do tsunami no sudeste da Ásia, em 2004.

O profissional se define como um jornalista com "conhecimento sólido em economia, política, boa formação cultural, visão sistêmica e capacidade analítica" por meio do seu LinkedIn.

Além da atuação na televisão, Basbaum também prestou serviços de comunicação para políticos e foi consultor de postulantes ao cargo de procurador-geral da República e de ministro de Cortes superiores.

Troca de presidência da EBC

Basbaum será o terceiro presidente da EBC durante o mandato atual do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele assume após Jean Lima pedir demissão por meio de carta endereçada ao ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Sidônio Palmeira.

Jean Lima estava no cargo há dois anos. Ele substituiu o ex-presidente Hélio Doyle, demitido após o Estadão revelar, em outubro de 2023, que ele compartilhou um post que chamava apoiadores de Israel de "idiotas".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EBC/PRESIDÊNCIA/ANDRE BASBAUM/NOMEAÇÃO/SIDÔNIO/PERFIL
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

política

Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de médicos particulares

Defesa deve comprovar necessidade de internação no prazo de 24 horas

07.08.25 17h14

mudança

Saiba quem é Andre Basbaum, novo presidente da EBC nomeado por Sidônio

A mudança no comando da empresa pública de comunicação ocorreu após Jean Lima pedir demissão do cargo na última segunda-feira, 2

07.08.25 17h03

conflito em gaza

Netanyahu diz que Israel não quer 'governar' Gaza

O desejo do primeiro-ministro é entregar a região para as forças árabes

07.08.25 16h57

internacional

Embaixada dos EUA diz estar 'monitorando de perto' e ameaça aliados de Moraes: 'Estão avisados'

O órgão de representação afirmou estar "monitorando a situação de perto" e deixou um recado para quem "apoiar ou facilitar" as condutas do magistrado

07.08.25 16h33

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

'bastidores do gabinete'

Ex-assessor de Alexandre de Moraes ameaça fazer revelações contra o ministro

Eduardo Tagliaferro afirma ter provas para denunciar a atuação de Moraes em seu gabinete

31.07.25 13h18

PORNOGRAFIA INFANTIL

Michelle Bolsonaro se pronuncia após prisão de tio por pornografia infantil: 'Revoltante'

Gilberto Firmo Ferreira, tio da ex-primeira dama, foi preso na última sexta-feira (1º) por armazenar material de abuso sexual

02.08.25 14h26

"REAGE, BRASIL"

Michelle Bolsonaro chama Lula de 'cachaceiro sem vergonha' em ato em Belém

Ex-primeira-dama participou da manifestação “Reage, Brasil” na capital paraense e disse que atos têm como meta “acabar com o avanço da censura no Brasil”

03.08.25 18h33

Eduardo Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro amplia ofensiva internacional e pode ser indiciado por coação

Deputado e ex-presidente Jair Bolsonaro são apontados como articuladores de pressão contra autoridades brasileiras

31.07.25 12h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda