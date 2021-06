Ruralistas preparam churrasco para recepcionar presidente Jair Bolsonaro

É grande a movimentação de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, na manhã desta sexta-feira (18), no município de Marabá, que receberá a comitiva presidencial. Ás 12h, haverá a cerimônia de entrega simbólica de títulos de terras - em todo o Pará, serão 50 mil distribuídos pelo Incra, sendo 2 mil definitivos e 48 mil provisórios. O evento vai ser realizado no Parque de Exposições José Francisco Diamantino, cedido pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Marabá (Prorural), que preparou uma grande festa para recepcionar a comitiva presidencial.

Produtores rurais fizeram doações para o churrasco, que já está sendo preparado e será distribuído gratuitamente entre os presentes. De acordo com o presidente do Sindicato, Ricardo Guimarães, a expectativa é que em torno de 200 pessoas estejam próximas ao cerimonial, e mais de duas mil acompanhem na área do Parque de Exposições. "Porque é uma entrega que envolve não só Marabá, mas o estado todo. E vem pessoas do estado todo, até fora".

Acompanhe a agenda do presidente Jair Bolsonaro no Pará, na cobertura do Grupo Liberal, em parceria com o Jornal Correio de Carajás