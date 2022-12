Roteiro da posse de Lula e Alckmin é divulgado; veja como será a cerimônia

A cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) será realizada daqui a cerca de duas semanas, no dia 1º de janeiro de 2023. Nesta quinta-feira (15), o Senado Federal divulgou o roteiro do evento organizado pelo Congresso Nacional.

Conforme as informações divulgadas, toda a programa começa às 13h45, com a chegada dos chefes de Estado e de Governo ao Senado. O cortejo acompanhando Lula e Alckmin da Catedral Metropolitana rumo ao Congresso Nacional está programado para às 14h30. Meia hora depois, será a abertura da sessão solene da posse presidencial.

