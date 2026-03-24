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Política

Ronaldo Caiado se reúne com Kassab em SP após Ratinho Jr. desistir de disputar Presidência

Ambos devem falar sobre a corrida presidencial após a desistência do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), da disputa pela indicação do partido

Estadão Conteúdo

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), se reúne na manhã desta terça-feira, 24, com o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, na residência do dirigente em São Paulo. O goiano desembarcou às 8h30 na capital paulista.

Ambos devem falar sobre a corrida presidencial após a desistência do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), da disputa pela indicação do partido. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), ainda disputa o espaço com Caiado.

O chefe do Executivo goiano ganhou tração como potencial nome da sigla após a saída de Ratinho Jr. O ex-ministro da Educação e integrante do conselho político do PSD, Jorge Bornhausen, que defendia a pré-candidatura do paranaense e chegou a apontá-lo publicamente como o escolhido, indicou ao Broadcast Político que Caiado tende a ser o escolhido pelo partido. "Ele tem a vantagem de ser um grande governador, além da idade e da experiência. Não pensa em reeleição", afirmou.

A preferência foi corroborada por outros quadros do PSD ouvidos pela reportagem. Sob reserva, uma fonte afirmou que o partido "não vai conseguir se livrar" de Caiado após atraí-lo para a sigla. O governador goiano anunciou, em 27 de janeiro de 2026, sua intenção de se filiar ao PSD, após deixar o União Brasil por falta de espaço para viabilizar sua pré-candidatura presidencial. A filiação, no entanto, só foi oficializada em 14 de março.

Outro integrante influente do partido relatou que Caiado recebeu sondagens de outras legendas, como Podemos e PRD, caso não fosse escolhido por Kassab. Apesar de não ser consenso dentro do partido, principalmente os que preferem a centralidade de posicionamento de Leite, as bandeiras defendidas por Caiado, como a questão da segurança pública e a quantidade de cargos exercidos no Legislativo e no Executivo podem pesar ao seu favor.

Outro fator positivo do governador de Goiás está o desempenho nas pesquisas eleitorais. Caiado aparece visualmente à frente de Leite em levantamentos internos da legenda apesar de empatados tecnicamente com 4% contra 3% na Quaest e no Datafolha. Kassab, contudo, já afirmou reiteradas vezes que as pesquisas não serão o principal critério para a definição do candidato.

Caiado já chegou a afirmar à reportagem que não considera disputar o Senado e que sua movimentação política está voltada exclusivamente ao Palácio do Planalto. "Se eu quisesse disputar o Senado, não estaria fazendo tudo isso", disse. Já Leite admite a possibilidade de concorrer a uma vaga no Senado, embora mantenha preferência pela disputa presidencial.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PSB/RATINHO JR/DESISTÊNCIA

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