Política

Política

Ronaldo Caiado recebe alta após cinco dias internado por arritmia cardíaca

O comunicado ainda informou que o acompanhamento médico será mantido de forma rotineira

Estadão Conteúdo

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), recebeu alta nesta quarta-feira, 26, após cinco dias internado em São Paulo devido a um episódio de arritmia cardíaca.

Segundo o boletim médico assinado pela chefe da equipe médica Ludhmila Hajjar.

"O governador Ronaldo Caiado recebeu alta hospitalar na manhã desta quarta-feira, após evolução clínica favorável. Durante todo o período de internação no Hospital Vila Nova Star, manteve-se estável, com boa resposta ao tratamento e sem novos episódios de fibrilação atrial".

O comunicado ainda informou que o acompanhamento médico será mantido de forma rotineira. Caiado havia passado por uma cirurgia no coração nesta segunda-feira, 24, para tratar a arritmia.

O governador foi internado na tarde de sábado, 22, no mesmo dia em que se pronunciou sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em 2019, Caiado foi internado após sentir dores no peito e, em 2022, passou por outra cirurgia cardíaca.

Ronaldo Caiado/internação/arritmia/alta
Política
