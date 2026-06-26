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Política

Romário pode se divertir nos EUA durante a Copa sem perder salário de senador? Entenda

Em dois meses, Romário discursou no plenário do Senado apenas duas vezes

Estadão Conteúdo
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Romário na Copa do Mundo 2026 (Instagram @romariofaria)

Depois da vitória do Brasil contra a Escócia na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo nesta quarta-feira, 25, Romário (PL-RJ) foi a estrela de uma festa pós-jogo repleto de celebridades brasileiras num hotel de luxo na praia de Miami, nos Estados Unidos. Nas noitadas fora do Brasil, Romário foi visto atado numa roleta e dançando - tudo isso enquanto mantém o mandato de senador da República.

Romário foi para os Estados Unidos para acompanhar a Seleção no Mundial no começo deste mês de junho e poderá ficar por lá até a final, no dia 19 de julho. Enquanto isso, ele poderá manter o mandato como senador, discursar e participar de votações no plenário da Casa tudo isso sem qualquer prejuízo. Procurado, o senador afirmou que a viagem foi paga com recursos próprios sem ônus ao Senado.

Isso porque até o início do recesso parlamentar, no dia 18 de julho, o Senado fará sessões semipresenciais - o que permite que senadores participem de forma remota das sessões sem ter prejuízo nos R$ 46.366,19 de salário mensal.

Até esta quinta-feira, 25, o Senado realizou 31 sessões plenárias - dessas 31 sessões, apenas 12 não foram semipresenciais.

O Senado foi o primeiro parlamento do mundo a inaugurar um sistema de votação remoto, em 20 de março de 2020, nove dias depois de a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretar pandemia de covid-19.

O Sistema de Deliberação Remoto (SDR), desenvolvido pelo Senado, permitiu que senadores participassem de sessões do plenário e de comissões sem a necessidade de estar presencialmente. Os parlamentares podem fazer isso por meio de um aplicativo registrado em um dispositivo móvel de uso do senador.

Os senadores só podem ser punidos com dedução do salário caso não registrem presença no plenário ou não participem de votações no dia. Pelo SDR, em sessões presenciais, os parlamentares podem fazer isso mesmo estando fora do Senado, como no caso de Romário.

O recesso parlamentar começa no dia 18 de julho e perdurará até o dia 31 desse mesmo mês.

Como mostrou o Estadão, desde que voltou dos quatro meses de licença parlamentar, em abril, Romário teve atuação discreta no Senado. Ele não apresentou uma proposta legislativa e não participou de discussões ou de votações nominais nas duas comissões (Esporte e Assuntos Sociais) das quais é membro titular.

Em dois meses, Romário discursou no plenário duas vezes. A primeira foi no último dia 9, quando assumiu relatoria de um projeto de lei complementar sobre isenção de Imposto sobre Serviços (ISS) para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.

Ele usou o tempo para se defender de cobranças nas redes sociais por seu posicionamento em relação à proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala 6x1.

Romário voltou a discursar no plenário do Senado no dia 16, direto dos Estados Unidos, ao participar da discussão da criação da Universidade do Esporte. Ele também participou de votações no plenário do Senado estando no território americano.

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SENADO/ROMÁRIO/MANDATO/AUSÊNCIA/COMENTARISTA/COPA DO MUNDO/BALADA
Política
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