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Política

Comparem quem trouxe benefício para o povo e quem só falou bobagem, questiona Lula

Lula também criticou a ausência do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), no evento

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Lula (Frame Canal GOV)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparou, nesta sexta-feira, 26, as políticas adotadas durante seu terceiro mandato às de seus opositores e pediu que a população avalie os desempenhos. Ele está em Itajaí, no litoral de Santa Catarina, onde visitou as obras de embarcações de apoio offshore contratadas pela Petrobras no estaleiro Detroit Brasil.

"Agora nós estamos chegando num momento histórico em que vocês têm que avaliar quem fez e o que fez, quem trouxe benefício para o povo e quem não trouxe, quem só falou bobagem ou quem fez as coisas acontecerem. É avaliar", disse.

Lula também criticou a ausência do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), no evento. O catarinense é um dos principais aliados da família Bolsonaro.

"Vocês pensam que eu fico satisfeito de vir aqui com a empresa mais importante do Brasil, com o ministro dos Transportes, com o ministro de Portos e Aeroportos, e o governador, que eu não sei nem o nome dele, nunca teve coragem de comparecer em nenhum evento com o governo federal", destacou.

O presidente comentou sobre Mello não querer parceria com o governo federal em iniciativas no Estado, como um projeto de R$ 24 bilhões que seria realizado pelo Ministério dos Transportes, e afirmou: "Qual é o tamanho da cabeça desse cidadão? Qual é a qualidade da massa encefálica que ele tem na cabeça, qual é? É de se pesquisar, porque um ser humano não pode ser pequeno a ponto de não privilegiar os interesses do povo de Santa Catarina".

Lula disse ainda que a disputa deste ano será contra os "adversários mentirosos" e os desafiará a mostrar o que fizeram.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/INVESTIMENTO SOCIAL/AGRONEGÓCIO
Política
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