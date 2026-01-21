Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Rogério Marinho fará parte de grande time que pretendo montar, diz Flávio Bolsonaro

Estadão Conteúdo

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, comentou a decisão do senador Rogério Marinho (PL-RN) de desistir de concorrer ao governo do Rio Grande do Norte em outubro. Flávio afirmou que Marinho integrará o grupo que tocará sua campanha.

"O Rio Grande do Norte vai estar contemplado ainda mais com o Rogério Marinho junto com a gente, nesse grande time que eu pretendo montar para recolocar o Brasil no caminho da prosperidade", declarou Flávio em vídeo publicado por Marinho nas redes sociais.

Marinho desistiu da candidatura para ajudar na coordenação da campanha de Flávio, a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Sei que vocês estão aí com o coração um pouco apertado pela decisão que ele tomou, mas tenho a consciência, certeza, que ele está fazendo a escolha pelo Brasil, porque nós vamos resgatar juntos, a partir de 2027, esse país das garras do 'Partido das Trevas'", afirmou Flávio.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026

PRESIDÊNCIA

FLÁVIO BOLSONARO

ROGÉRIO MARINHO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

eleições 2026

Ministros deixam governo Lula para eleições e até 17 avaliam saída; veja quem são

Prazo legal de desincompatibilização movimenta Esplanada visando fortalecer base aliada no Congresso

21.01.26 13h49

eleições 2026

Márcio França reforça convite a Tebet para o PSB, mas mantém pré-candidatura ao governo de SP

Convite do PSB é que a ministra do Planejamento, do MDB, dispute as eleições paulistas este ano

21.01.26 13h23

Rogério Marinho fará parte de grande time que pretendo montar, diz Flávio Bolsonaro

21.01.26 12h57

Protesto

Éder Mauro participa de ato liderado por Nikolas Ferreira e critica Judiciário

Éder Mauro se juntou ao ato no trecho da BR-040, na região do entorno sul do Distrito Federal

21.01.26 12h11

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Aposentadoria

Aposentadoria do delegado Éder Mauro é publicada no Diário Oficial

Mesmo publicada agora, a portaria fixa o início da aposentadoria em 1º de janeiro de 2026

16.01.26 11h42

crise evangélica

Damares rebate Malafaia e divulga lista de igrejas e pastores alvos da CPI do INSS

Nesta quarta, Silas Malafaia criticou Damares e afirmou que a declaração da senadora era "conversa fiada"

15.01.26 15h37

ENTENDA

Bolsonaro de volta para casa? Moraes envia à PF perguntas da defesa para sustentar prisão domiciliar

A corporação terá o prazo de dez dias para concluir a perícia e juntar o laudo aos autos.

19.01.26 18h02

Mudança de secretaria

Ualame Machado é exonerado da Segurança Pública; governo reorganiza secretarias

Ualame foi nomeado secretário de segurança em 2018 pelo governador Helder Barbalho

12.01.26 11h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda