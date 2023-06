Remédio de graça: Lula anunciará gratuidade para dois novos medicamentos; veja quais são

Ainda nesta quarta-feira (07/06), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai anunciar o novo Farmácia Popular. O programa distribui remédios gratuitos ou com descontos para a população por meio de parcerias com farmácias privadas.

De acordo com o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, dois novos medicamentos serão incluídos na lista dos que serão ofertados de forma gratuita ao cidadão que necessitar.

Os inseridos no programa são para tratamento de osteoporose e de anticoncepcionais, que antes tinham desconto de 50% no valor mas passarão a ser de graça exclusivamente para mulheres. Hoje, medicamentos para hipertensão, diabetes e asma também são oferecidos gratuitamente.

Benefícios ampliados para integrantes do Bolsa Família

Ainda durante o evento de hoje, está previsto que Lula anunciará que os beneficiários do Bolsa Família terão 100% de gratuidade nos cerca de 40 medicamentos do Farmácia Popular. A estimativa do governo é que a medida amplie o acesso ao programa a 55 milhões de brasileiros.

O programa Farmácia Popular foi criado por Lula em 2004, ainda em seu primeiro mandato como presidente. Ele tem por objetivo oferecer remédios gratuitos para asma, diabetes e hipertensão, além de ofertar desconto em outros.