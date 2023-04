Farmácia Popular: Lula deve pedir a inclusão de novos remédios no programa, diz colunista

O governo de Lula está planejando realizar modificações no programa Farmácia Popular, que disponibiliza remédios gratuitos à população através de parcerias com farmácias privadas.

A proposta é anunciar em maio a adição de novos medicamentos à lista do programa. As mudanças estão sendo planejadas pelos ministérios da Saúde e da Casa Civil. Veja os medicamentos que hoje estão incluídos no programa Farmácia Popular.

O objetivo do governo Lula é contrastar com a administração Bolsonaro, que reduziu os recursos do programa e bloqueou verbas diversas vezes devido a cortes no Orçamento.

Criado em 2004, durante o primeiro mandato de Lula, o Farmácia Popular oferece remédios gratuitos para doenças como asma, diabetes e hipertensão, além de medicamentos com desconto.