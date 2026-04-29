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Política

Relator Weverton diz que Messias cumpre todas as exigências para ocupar cadeira no STF

Estadão Conteúdo

O senador Weverton (PDT-MA), relator da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta quarta-feira, 29, que o atual advogado-geral da União "cumpre todas as exigências" para ocupar uma cadeira na Corte. Weverton leu, pela manhã, o relatório favorável à indicação feita pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante sabatina na sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

A previsão é que as votações no colegiado e no plenário sejam realizadas ainda nesta quarta-feira, 29.

O relator é o primeiro a fazer perguntas a Messias durante a sabatina.

Segundo o presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA), há 22 senadores inscritos para falar. Cada um terá 10 minutos.

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JORGE MESSIAS/STF/INDICAÇÃO/SENADO/SABATINA/CCJ

Weverton
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