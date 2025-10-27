Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Relator de CPMI quer intimar dois parlamentares envolvidos em caso do INSS

Até o momento foi protocolado apenas um requerimento de convocação contra o senador Weverton Rocha (PDT-MA)

Estadão Conteúdo
fonte

CPMI do INSS (Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), disse que quer ouvir o depoimento do deputado Euclydes Pettersen (PSD-MG) e do senador Weverton Rocha (PDT-MA). Gaspar disse esperar que os dois não sejam "blindados".

"Espero que não haja nenhuma blindagem. Esses esclarecimentos são bons para o deputado e para o senador", afirmou. Os dois congressistas ainda não se manifestaram.

Conforme revelou o Estadão, Weverton mantém como administrador de uma de suas empresas o empresário Rodrigo Martins Correa, que também figura como sócio da Voga, firma que fazia a contabilidade dos negócios do "Careca do INSS", inclusive das offshores.

Já Euclydes Pettersen vendeu um avião a uma ONG que serve como braço da Conafer, uma das entidades que procedeu descontos ilegais em aposentadorias e pensões. "Eu fiquei sem entender como essa aeronave foi negociada", afirmou o relator.

O nome de Pettersen foi mencionado pelo depoente da sessão da CPI desta segunda-feira, 27. O ex-diretor de governança do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Alexandre Guimarães afirmou que conseguiu entrar no INSS após apresentar currículos para Pettersen e para o ex-deputado André Moura - ambos à época no PSC. Guimarães negou que os conhecia previamente.

Até o momento foi protocolado apenas um requerimento de convocação contra Weverton Rocha. O documento, submetido pelo deputado federal Kim Kataguiri (União-SP), menciona que Weverton já recebeu o Careca do INSS em seu gabinete.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

INSS/FRAUDES/CPMI/RELATOR/INTIMAÇÃO/PARLAMENTARES
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Belém

Primeira-dama lamenta morte de menino de 6 anos, encontrado dentro de mala em Belém

"Como mãe fico profundamente abalada diante de tamanha violência contra uma criança', diz Daniela Barbalho

27.10.25 21h54

Ex-comandante da Marinha questiona penas em recurso contra condenação

27.10.25 21h48

Defesa de Anderson Torres reclama de 'distorção de provas' em recurso contra condenação no STF

27.10.25 21h18

Deputado do PT provoca bolsonaristas e mostra foto de Lula com Trump na CPMI do INSS

27.10.25 21h18

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Caso de Polícia

Loja é condenada a pagar R$ 50 mil por exploração de trabalho infantil, em Belém

Valores das multas são destinados a fundos públicos e de prevenção, explicam advogados paraenses

21.10.25 7h00

política

Moraes pede ajuda dos EUA para intimar Paulo Figueiredo no processo do golpe

Ministro entendeu ser necessário o envio de um pedido formal às autoridades norte-americanas

23.10.25 17h13

POLÍTICA

Bolsonaro condenado: STF publica decisão e dá prazo para recurso da defesa

O acórdão tem, aproximadamente, duas mil páginas e a defesa do ex-presidente tem até cinco dias para apresentar embargos de declaração

22.10.25 8h35

Margem Equatorial

Senadores e deputados aprovam licença concedida pelo Ibama; veja a reação de cada parlamentar

Perfuração no bloco FZA-M-059, em águas profundas do Amapá, deve começar imediatamente, segundo a Petrobras

21.10.25 9h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda