Relator da CPMI do INSS se filia ao PL e encontra com Flávio Bolsonaro

O relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (AL), deixou o União Brasil para se filiar ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ato de filiação ocorreu nesta quarta-feira, 25, ao lado do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República.

O convite partiu do próprio Flávio. "Gaspar está atendendo a uma convocação nossa para vir para o PL com total liberdade para organizar o Estado junto com a nossa base", disse o senador.

Flávio trabalha para fortalecer palanques na Região Nordeste, e reverter o revés que Bolsonaro teve em 2022. O filho 01 do ex-presidente visitou o Rio Grande do Norte e a Paraíba neste final de semana buscando se aproximar do eleitorado na região.

"Conte com a minha lealdade, meu trabalho por Alagoas e pelo Brasil. Estamos juntos", disse Alfredo Gaspar a Flávio.

Deputado de primeiro mandato, Gaspar pretende pleitear vaga para o Senado em 2026. Ele poderá ter Renan Calheiros (MDB-AL) e Arthur Lira (PP-AL) como adversários pelas duas vagas.