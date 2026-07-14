TER · 20 OUT 2026Assine
O Liberal 80 anos
TER · 20 OUT 2026
Edição impressaAssine
O Liberal 80 anos
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

encontro

Reforma no Judiciário será debatida nesta quarta em Belém durante evento promovido pela OAB-PA

OAB está ouvindo a advocacia em todos os estados para consolidar propostas sobre o funcionamento do sistema de Justiça

O Liberal

14 de julho de 2026 às 11:12

Imagem ilustrativa

Imagem ilustrativa ( Foto: Foto: Freepik )

Representantes da advocacia, magistratura, academia e diversas instituições públicas se reúnem nesta quarta-feira (15/7), durante um evento promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) para debater propostas de aperfeiçoamento do Poder Judiciário. Segundo a entidade, a iniciativa integra a mobilização nacional coordenada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A Sessão Extraordinária aberta do Conselho Seccional que vai discutir a reforma no Judiciário começa às 14h, no Auditório do Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ) da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Para participar do evento, é necessário se inscrever de forma gratuita, neste link

Veja mais

Reforma do Judiciário precisa enfrentar gargalos e desigualdades regionais, diz presidente OAB-PA Em entrevista ao Grupo Liberal, Sávio Barreto apresentou as principais propostas defendidas pela entidade e afirmou que qualquer alteração deve preservar a autonomia do Judiciário

Fachin quer proposta de reforma do Judiciário pronta até 15 de novembro Fachin participou da reunião de abertura do grupo de trabalho, que deve entregar um anteprojeto de lei voltado ao aperfeiçoamento do sistema de Justiça brasileiro

Nacionalmente, a OAB está ouvindo a advocacia em todos os estados para consolidar propostas sobre o funcionamento do sistema de Justiça. Paralelamente, a entidade no Pará abriu uma consulta pública para receber sugestões da advocacia e da sociedade em geral.

A OAB-PA estendeu o convite para a Sessão Extraordinária a diversas instituições. Representantes de tribunais, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos Poderes Executivo e Legislativo foram convidados a acompanhar e participar da discussão. Comunidade acadêmica e entidades da sociedade civil também foram convidadas. 

As propostas recebidas por meio da consulta pública serão sistematizadas e encaminhadas ao Conselho Federal da OAB. 

Para o presidente da OAB-PA, Sávio Barreto, o debate sobre o Judiciário precisa ser construído com ampla participação institucional e social. “A advocacia conhece, na prática, os desafios enfrentados pelo sistema de Justiça”, afirmou.

Barreto ressaltou a importância de que o debate seja participativo, ouvindo quem atua diretamente na defesa dos direitos da sociedade. Ele garantiu que a OAB-PA terá participação ativa na discussão a respeito da reforma do Poder Judiciário. O relator da matéria no Conselho Seccional, conselheiro Luiz Alberto Rocha, reforça a ideia de construir um posicionamento a partir da escuta da advocacia.

“Mantendo a tradição democrática da OAB-PA, nós abriremos imediatamente essa consulta pública e faremos a sessão do Conselho para deliberar sobre as sugestões recebidas e formar um voto denso e propositivo ao Conselho Federal”, explicou Rocha. Ele destacou o objetivo de ter o Pará unido para contribuir com um Judiciário de qualidade, que atenda aos anseios da sociedade.

No mesmo dia da Sessão Extraordinária, o professor Antônio Maués, referência nacional em Direito Constitucional, ministrará uma palestra. Ele abordará os desafios contemporâneos do Poder Judiciário e as perspectivas para seu aprimoramento.