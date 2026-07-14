Empresas de pesquisa devem apresentar sugestões ao TSE sobre selo até sexta

O prazo para institutos de pesquisa apresentarem sugestões ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o "selo de acurácia" proposto pelo presidente da Corte, Kássio Nunes Marques, segue até sexta-feira, 17. A minuta foi apresentada na manhã desta terça-feira, 14, em reunião com diretores de 19 institutos. As contribuições devem sugerir critérios para a definição dos ganhadores do selo.

"Também serão muito bem-vindas propostas quanto à própria denominação, atualmente concebida como selo acurácia eleitoral, para que possamos construir uma iniciativa que reflita os objetivos de excelência técnica, transparência e credibilidade que orientam esta proposta", disse Nunes Marques na abertura do encontro. A premiação também deverá ser adotada por cada Tribunal Regional Eleitoral (TRE).