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Empresas de pesquisa devem apresentar sugestões ao TSE sobre selo até sexta

Estadão Conteúdo

14 de julho de 2026 às 13:41

O prazo para institutos de pesquisa apresentarem sugestões ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o "selo de acurácia" proposto pelo presidente da Corte, Kássio Nunes Marques, segue até sexta-feira, 17. A minuta foi apresentada na manhã desta terça-feira, 14, em reunião com diretores de 19 institutos. As contribuições devem sugerir critérios para a definição dos ganhadores do selo.

"Também serão muito bem-vindas propostas quanto à própria denominação, atualmente concebida como selo acurácia eleitoral, para que possamos construir uma iniciativa que reflita os objetivos de excelência técnica, transparência e credibilidade que orientam esta proposta", disse Nunes Marques na abertura do encontro. A premiação também deverá ser adotada por cada Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Segundo a minuta de portaria à qual o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) teve acesso, o selo seria entregue após o segundo turno das eleições em data a ser definida. A avaliação vai considerar somente pesquisas realizadas nos sete dias que antecedem o pleito e no dia das eleições (boca de urna) que forem efetivamente divulgadas. O texto também afirma que estarão excluídos da premiação empresas que tiverem sido condenadas por irregularidades graves.

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