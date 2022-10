Reeleito em Minas Gerais, Romeu Zema indica apoio a Bolsonaro: ‘apoiar o PT é impossível’

Reeleito ao Governo de Minas Gerais com 6.094.136 votos (56,18% do total), Romeu Zema (Novo), indicou que pode anunciar, nos próximos dias, o apoio ao presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro.

"Eu já adiantei que apoiar o PT é impossível. Minas Gerais teve problemas seríssimos. Uberlândia teve, Pouso Alegre teve e várias outras cidades que foram arrasadas por gestões desse partido”, declarou, em entrevista à TV Globo, admitindo em seguida que vem dialogando com Bolsonaro.

“Nesse momento, nós estamos conversando com o presidente, com o PL, e as conversas estão sendo muito boas. Talvez hoje mais tarde, amanhã, nós já venhamos anunciar alguma questão porque o PL fez aqui na Assembleia Legislativa novos deputados. Então nós queremos deixar claro: 'as nossas propostas são essas, o PL está de acordo? Vai caminhar conosco?' Eu vejo que tem tudo para dar certo e, em breve, isso será comunicado ", completou, afirmando que deve divulgar um posicionamento em breve sobre o assunto.