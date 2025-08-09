Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Rede social X critica Alexandre de Moraes e elogia uso da lei Magnitsky por Trump

Estadão Conteúdo

A rede social X, plataforma do bilionário Elon Musk, publicou um artigo criticando abertamente o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e elogiando a aplicação da Lei Magnitsky e a revogação de seu visto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A publicação foi feita durante à tarde dessa sexta-feira, 8.

"Numa era em que regulamentações governamentais ameaçam o debate global, a X aplaude as ações ousadas do governo Trump para proteger a liberdade de expressão", afirma a publicação. "Eventos recentes no Brasil evidenciam a crise. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, liderou uma campanha de censura e de violação do devido processo legal, incluindo a proibição da X em 2024 por se recusar a cumprir ordens secretas para remover do ar políticos e jornalistas inclusive americanos que criticaram Moraes e seus aliados."

O X afirmou que, mais recentemente, o STF declarou inconstitucional o Artigo 19 do Marco Civil da Internet, que previa proteções limitadas de responsabilidade para intermediários, e avaliou que essa decisão remove uma "salvaguarda essencial" para a liberdade de expressão online, reforçando um padrão mais amplo de preocupação.

No julgamento que ampliou a responsabilização civil das plataformas, o Supremo decidiu que as as redes devem apagar conteúdos criminosos após notificação, inclusive de perfis falsos. Além disso, estabeleceu um "dever de cuidado" para prevenir a circulação de conteúdos graves, como terrorismo, incentivo ao suicídio, crimes sexuais contra vulneráveis, racismo e violência contra a mulher, punindo empresas em caso de falha sistêmica. Também foi determinado que as big techs mantenham canais para contestar remoções, publiquem relatórios de transparência e tenham sede e representante legal no Brasil.

"O governo dos EUA está travando uma batalha global para defender a liberdade de expressão contra uma maré crescente de decisões autocráticas e regulações internacionais que favorecem o controle do pensamento em detrimento da liberdade individual", continuou o X. "Ao confrontar abusos em lugares como Brasil, União Europeia, Reino Unido e além, preserva-se a internet aberta e inspira-se o livre debate em escala global."

A rede social de Musk também manifestou descontentamento com medidas adotadas em outros países. Entre as críticas, alegou que, na União Europeia, a Lei de Serviços Digitais vem sendo utilizada como instrumento de censura global, conforme apontam o Departamento de Estado dos EUA e relatórios do Congresso americano. E em relação ao Reino Unido, criticou a Lei de Segurança Online, que obriga a retirada de conteúdo nocivo e a verificação de idade, alvo de críticas de defensores da liberdade de expressão e da privacidade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LEI MAGNITSKY/X/CRÍTICA/ALEXANDRE DE MORAES
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

PL diz que ocupação do plenário da Câmara teve caráter 'pacífico e legítimo'

09.08.25 12h43

Secom: Lula recebeu telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin, neste sábado, 9

09.08.25 12h38

MORADIA

Ministério das Cidades amplia a 3 mi a meta de entregas de novas moradias do Minha Casa, Minha Vida

Pará está entre os que mais receberam unidades na nova fase do programa federal

09.08.25 12h37

Rede social X critica Alexandre de Moraes e elogia uso da lei Magnitsky por Trump

09.08.25 12h33

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

PORNOGRAFIA INFANTIL

Michelle Bolsonaro se pronuncia após prisão de tio por pornografia infantil: 'Revoltante'

Gilberto Firmo Ferreira, tio da ex-primeira dama, foi preso na última sexta-feira (1º) por armazenar material de abuso sexual

02.08.25 14h26

"REAGE, BRASIL"

Michelle Bolsonaro chama Lula de 'cachaceiro sem vergonha' em ato em Belém

Ex-primeira-dama participou da manifestação “Reage, Brasil” na capital paraense e disse que atos têm como meta “acabar com o avanço da censura no Brasil”

03.08.25 18h33

POLÍCIA

Daniel é afastado da Prefeitura de Ananindeua após operação do MPPA

O MPPA deflagrou operação na manhã desta terça-feira (5/8)

05.08.25 10h19

POLÍTICA

Em Marabá, Michelle Bolsonaro convoca mulheres do Pará a salvar o Brasil

A ex-primeira dama e atual presidente do PL Mulher participa de encontro nesse município do sudeste do Pará e, neste domingo (3), vai estar em Belém; assista o vídeo

02.08.25 13h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda