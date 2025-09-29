Capa Jornal Amazônia
Ratinho Júnior usa IA e aparece como Jedi em vídeo para impulsionar candidatura à Presidência

Estadão Conteúdo

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), estendeu para as redes sociais sua mobilização para viabilizar a candidatura à Presidência nas eleições de 2026. Em vídeo postado no Instagram no último domingo, 28, e produzido com inteligência artificial, ele aparece como um guerreiro jedi, da saga Star Wars, e luta contra "problemas" do Estado.

Os adversários do jedi Ratinho Júnior são representados por soldados do Império Galáctico e têm marcadas as palavras "contas no vermelho", "falta de investimento", "mordomia", "desemprego" e "crime". Já a narração descreve o Paraná como "um lugar em uma galáxia não muito distante" onde se enfrenta "tudo aquilo que deve mudar no Brasil".

A peça publicitária termina com o slogan "modelo Paraná", dando o tom da campanha presidencial. Na legenda da postagem, lê-se: "o que deu certo aqui, vai dar certo para o Brasil".

Nos últimos meses, Ratinho Júnior aumentou sua presença em compromissos em outros Estados brasileiros, priorizando encontros com empresários e operadores do mercado financeiro.

Como mostrou o Estadão, Ratinho está decidido a concorrer ao Palácio do Planalto em 2026 e descarta outras possibilidades no plano eleitoral, como uma cadeira no Senado Federal.

Conforme mostrou a Coluna do Estadão nesta semana, uma queda do governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) nas sondagens para a Presidência levou aliados a considerarem Ratinho uma opção viável para o campo da direita.

O crescimento do Estado do Paraná tem servido de vitrine e pode dar fôlego a uma eventual candidatura do governador, assim como o índice de aprovação de 84% de sua gestão, segundo a pesquisa Genial/Quaest mais recente.

O filho do apresentador Ratinho é visto como uma opção mais moderada em relação a Tarcísio, menos alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele evita discursos enfáticos de apoio ao ex-presidente ou ataque ao Supremo Tribunal Federal (STF) e não defendeu publicamente, por exemplo, a anistia "ampla, geral e irrestrita" pedida por bolsonaristas.

