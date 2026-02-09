Capa Jornal Amazônia
Governadora de Pernambuco será ouvida pela CPI do Crime Organizado no Senado

Raquel Lyra, do PSD, será ouvida em nova etapa de apuração sobre a atuação dos governos estaduais na área de segurança pública.

Estadão Conteúdo

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado ouve nesta terça-feira, 10, a partir das 9h, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), e o secretário estadual de Defesa Social, Alessandro Carvalho Liberato de Mattos, em nova etapa de apuração sobre a atuação dos governos estaduais na área de segurança pública.

Os dois participam na condição de convidados, a partir de requerimento do relator da CPI, senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Segundo o parlamentar, os depoimentos devem fornecer subsídios técnicos e estratégicos para a compreensão da dinâmica atual das facções criminosas no País, além de apontar entraves financeiros, legais e operacionais no enfrentamento ao crime organizado.

No pedido, Vieira destaca que as oitivas buscam mapear estratégias de inteligência em curso, gargalos no combate à lavagem de dinheiro e mecanismos de cooperação entre Estados e o governo federal.

Instalada em novembro do ano passado, a CPI concluiu a fase inicial de oitivas técnicas e passou a concentrar os trabalhos em decisões políticas, prioridades orçamentárias e modelos de gestão adotados nos Estados.

Presidida pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES), a CPI ainda pretende ouvir os governadores do Amapá, Bahia, Ceará, Alagoas, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e São Paulo. A comissão já ouviu o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), e o ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho.

Após a oitiva de Raquel Lyra, a próxima audiência está marcada para quarta-feira, 11, com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). A sessão foi remarcada após compromisso internacional do governador e deve contar também com a presença do secretário de Segurança Pública fluminense, Victor dos Santos. A convocação atende a novo pedido do relator da CPI.

Crime Organizado

CPI

Raquel Lyra

depoimento
Política
