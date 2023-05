Randolfe Rodrigues deve se filiar ao PT após deixar Rede, diz site

O senador Randolfe Rodrigues, líder do governo Lula (PT) no Congresso Nacional, anunciou sua saída da Rede Sustentabilidade (Rede) nesta quinta-feira (18) e deverá retornar ao Partido dos Trabalhadores (PT), segundo uma fonte citada pela jornalista Juliana Dal Piva, do portal UOL.

Randolfe havia ingressado na Rede em 2015, e sua saída do partido é atribuída a desentendimentos com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O senador não revelou qual será o seu novo partido ao anunciar a desfiliação.

“Com isso, a Rede perde seu único representante no Senado. Na Câmara, a Rede só é representada por Túlio Gadêlha (PE) e a própria Marina, licenciada do cargo para comandar o ministério do Meio Ambiente”, diz a reportagem do UOL.

Pelas redes sociais, o senador agradeceu aos companheiros de partido e a senadora Heloísa Helena. " Agradeço o companheirismo e o convívio deste período, em especial levo para toda a vida exemplos de lealdade ao povo, como o da companheira Heloísa Helena, que ontem, hoje e sempre me inspirará", escreveu no twitter. Randolfe Rodrigues finalizou anunciando a sua defiliação "Dito isso peço, em caráter irrevogável, a minha desfiliação da REDE SUSTENTABILIDADE".

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).