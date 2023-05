Senador Randolfe rompe com Marina Silva e anuncia saída do Rede Sustentabilidade

Líder do governo Lula no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues enviou um comunicado ao Rede Sustentabilidade, partido pelo qual se elegeu, informando que está saindo da legenda. Ele não detalha as razões que o levaram a essa decisão, mas a medida representa um rompimento com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, após crise iniciada no ano passado por uma série de desentendimentos entre os dois, que são os principais nomes do Rede.

Com o apoio do Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, o Ibama negou a licença para a Petrobras perfurar na foz do rio Amazonas para o início das pesquisas sobre a exploração de petróleo na região, projeto de interesse para o desenvolvimento do Amapá, estado do senador. Nas redes sociais, Randolfe criticou a decisão do órgão ambiental: "A decisão do Ibama contrária à pesquisas na costa do Amapá não ouviu o governo local e nenhum cidadão do meu estado. O povo amapaense quer ter o direito de ser escutado sobre a possível existência e eventual destino de nossas riquezas", escreveu.

"Junto a todas as instâncias do governo federal, reuniremos todos aqueles que querem o desenvolvimento sustentável do Amapá, para de forma técnica, legal e responsável lutarmos contra essa decisão", completou Randolfe.

No começo de 2022, Marina não apoiou o projeto de Randolfe de lançar uma pré-candidatura presidencial como forma de tentar pautar o tema ambiental na disputa pelo Palácio do Planalto. Ele pretendia marcar posição para o partido e, ainda no primeiro semestre, desistir do pleito e declarar apoio a Lula.