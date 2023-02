Senador Randolfe Rodrigues toma celular de youtuber; vídeo

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o senador Randolfe Rodrigues (Rede) tomando o celular do youtuber Wilker Leão durante uma discussão gravada nessa quinta-feira (2). As informações são do portal O Antagonista

O influencer abordou o senador logo após sessão de abertura do ano legislativo no plenário da Câmara questionando seus posicionamentos sobre terrorismo e assédio político até ter o celular arrancado da mão pelo congressista.

“Ele tomou meu celular, cara. Você está doido? Devolve meu celular aí”, disse Wilker, que foi impedido de se reaproximar de Randolfe pela segurança.

Em vídeo, o youtuber disse que foi detido pela polícia legislativa, conseguiu escapar, foi perseguido até ser cercado e ter armas taser apontadas na sua direção, e, finalmente, ser algemado e levado para a Delegacia da Polícia Legislativa.

Em nota à imprensa, Randolfe disse que “estava a caminho do gabinete e atendendo a jornalistas quando foi abordado de forma intimidatória e hostil pelo influencer em questão” e que “respondeu diversas vezes” aos questionamentos do youtuber.

“Não satisfeito com a resposta do senador, o influencer tentou entrar no elevador privativo do Senado exclusivo para parlamentares, o que não foi permitido pela segurança. Com isso, o elevador foi bloqueado e a discussão se tornou mais acalorada sem que o senador tenha em qualquer momento agredido o influencer”, relatou.

O senador também afirmou que não subiu para o seu gabinete com o celular do youtube, que “foi entregue a uma funcionária do Senado Federal e, posteriormente, ao influencer”.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).