Youtuber é preso após gravar assalto falso e mobilizar helicóptero e viaturas da PM

Na última quarta-feira (18), um youtuber de 28 anos, de nome e canal não identificados, foi preso, na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, depois de fazer a gravação de um assalto falso em via pública e ter mobilizado todas as viaturas e motocicletas policiais, além de helicóptero Águia da Polícia Militar (PM). As informações são da CNN Brasil

Autoridades disseram que os policiais receberam um chamado via 190 para o bairro Nova Esperança, em Balneário, e as informações davam conta de que estaria acontecendo um roubo próximo a um clube de tiro, com homens portando armas do tipo fuzil. Os supostos assaltantes teriam fugido em uma caminhonete Ranger.

Com a denúncia, todas as viaturas e motocicletas policiais do 12º Batalhão da PM de Baleário foram mobilizadas, além do helicóptero, e, na urgência do deslocamento até o local do suposto assalto, policiais cruzaram sinais vermelho, trafegaram pela contra mão e ultrapassaram limites de velocidade. Outras ocorrências policiais denunciadas ficaram na fila de espera, segundo a PM, já que todos policiais tinham sido mobilizados para o caso "pela gravidade do fato".

Foram os moradores da região que relataram à polícia a rota de fuga do veículo suspeito. O órgão passou pelo menos 30 minutos fazendo intensas buscas, com sobrevoo da aeronave Águia 07 pela região e mobiilização das equipes policiais de Itapema e Itajaí, que realizaram barreiras na BR-101 para evitar possível fuga.

Só depois disso foi possível encontrar a referida caminhonete estacionada em uma residência, segundo relato da Polícia Militar, em nota. Os policiais cercaram a casa e abordaram o morador. O homem alegou que é youtuber e estava "apenas gravando um vídeo em via pública, de simulação de um assalto, para seu canal de YouTube, e que as armas usadas seriam do tipo airsoft".

Além da simulação, o youtuber teria apontado uma arma e mandado todos irem embora, com voz e gestos, disseram os moradores locais em denúncia. As pessoas que estavam na via correram até uma fábrica próxima e pediram para o funcionário do local ligar para a polícia. Ele foi preso em flagrante pelo artigo 265 do Código Penal, por atentar contra o funcionamento do serviço policial, além dos crimes de ameaça e a contravenção penal de perturbação do trabalho ou sossego alheios. As penas podem chegar a cinco anos de prisão.

As armas de airsoft e outros itens utilizados na gravação do vídeo foram apreendidos. Nas câmeras, foram encontradas cenas das gravações feitas em simulação de assalto. O youtuber não teria dado conhecimento e não possui qualquer autorização dos órgãos públicos competentes para gravar tais cenas em via pública, de acordo com nota da PM.