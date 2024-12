'Que nosso presidente esteja de volta logo', diz Jader Filho sobre Lula após cirurgia de emergência

A cirurgia às pressas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na madrugada desta terça-feira (10.12) pegou políticos e integrantes de sua equipe de surpresa. Nas redes sociais, apoiadores e aliados do petista têm deixado mensagens de apoio e manifestado a torcida pela rápida recuperação do presidente.

O ministro das Cidades, Jader Filho, também usou as redes sociais para deixar sua mensagem ao petista. "Que o nosso presidente Lula esteja de volta logo, logo! Certeza que será uma recuperação plena e rápida e em breve estará de volta pra seguir cuidando do Brasil. Seu time segue aqui, presidente, trabalhando! Que Deus e Nossa Senhora de Nazaré o abençoe", escreveu.

Lula precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência, em São Paulo, para tratar de uma hemorragia cerebral, identificado durante uma ressonância magnética. Ele começou a passar mal e a sentir dores de cabeça ainda na segunda-feira (09.12) e foi levado para exames no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Em seguida, ele foi transferido para São Paulo, onde realizou o procedimento de emergência.

O primeiro boletim médico divulgado às 3h20 informou que a craniotomia, executada para a drenagem de hematoma, foi bem sucedida. Lula segue internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês e "encontra-se bem".