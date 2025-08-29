Quando o STF vai julgar Bolsonaro? Confira datas e horários

O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia na próxima terça-feira (2) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus acusados de participação em uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. O caso será analisado pela Primeira Turma da Corte, sob presidência do ministro Cristiano Zanin e relatoria de Alexandre de Moraes.

Para garantir a apreciação do processo, Zanin marcou sessões em cinco dias, com possibilidade de até 27 horas de análise. Em alguns dias, o julgamento ocorrerá em dois turnos — das 9h às 12h e das 14h às 19h.

Os réus não precisarão comparecer presencialmente ao plenário. Entre eles está o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que informou que não estará presente para evitar constrangimentos.

Calendário das sessões

• 2 de setembro (terça-feira): 9h às 12h (extraordinária) e 14h às 19h (ordinária)

• 3 de setembro (quarta-feira): 9h às 12h (extraordinária)

• 9 de setembro (terça-feira): 9h às 12h (extraordinária) e 14h às 19h (ordinária)

• 10 de setembro (quarta-feira): 9h às 12h (extraordinária)

• 12 de setembro (sexta-feira): 9h às 12h e 14h às 19h (extraordinárias)

Quem são os réus do núcleo 1

• Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;

• Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, candidato a vice em 2022;

• Mauro Cid, ex-ajudante de ordens;

• Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor da Abin;

• Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;

• Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;

• Augusto Heleno, ex-ministro do GSI;

• Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia