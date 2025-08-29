Tarcísio faz discurso com referências bíblicas e fala em aceitar missão divina: 'Vitória virá'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fez um discurso repleto de referências bíblicas nesta sexta-feira, 29, durante a inauguração de uma praça em São Bernardo do Campo (SP). O possível presidenciável falou em missão divina e alegou que "Deus deu para cada um (de nós) um dom. Deu para os vereadores um dom, para os secretários um dom. Se a gente não usar este dom, vamos estar pecando".

"A gente não sabe por que Deus nos coloca em determinada posição em determinado momento para cumprir determinada missão. E às vezes - isso acontece com todo mundo - a gente acha que não tá pronto, que não dá conta. Quem aqui já achou que não estava pronto? Que o fardo é muito pesado? Mas se Deus deu esse fardo, se Deus deu essa missão... É porque Deus vai dar condição de superar", disse o governador.

Apesar de dizer que não pensa em candidatura presidencial, Tarcísio tem se firmado como possível representante da direita na corrida ao Planalto em 2026, uma vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está inelegível até 2030, condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Com a impossibilidade do ex-presidente concorrer, a direita começa a se organizar em torno dos nomes viáveis para 2026 e apoiadores passam a se movimentar cada vez mais ao redor de Tarcísio. Bolsonaro, no entanto, sustenta que irá se candidatar à Presidência ano que vem, mesmo inelegível. O ex-presidente ainda não indicou o seu sucessor e seus filhos criticam movimentos para definir uma outra candidatura que não seja a do pai.

Tarcísio, durante o seu discurso nesta sexta, contou a história de Abraão e Moisés, personagens bíblicos que hesitaram, mas atenderam o chamado de Deus. "Ele (Deus) deu essa missão para um pastor, e sabe o que Moisés respondeu? 'Quem sou eu, para libertar seu povo?' Olha o que Deus respondeu para ele: 'Eu estou contigo. Vai'. Isso é o que eu chamo de obediência ousada".

O governador ainda complementa: "A gente tem que estar ciente de que Deus dá a missão, mas também dá a força. A gente tem que estar ciente de que Deus vai dar a capacidade para suportar. Deus vai mandar os anjos passarem junto para não deixar a peteca cair". Ele finaliza o discurso dizendo que "vai ter pedra no caminho, vai ter espinho, vai ser difícil, mas persevera na oração" e que a vitória virá.