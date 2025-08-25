Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Morre Diogo Seixas Condurú, advogado e ex-magistrado do TRE/PA

Diogo tratava um câncer no instestino

Diogo Seixas Condurú (Foto: Reprodução/TRE-PA)

Na manhã de domingo (24), faleceu o advogado e ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA) Diogo Seixas Condurú, em decorrência de um câncer no intestino. Ele era casado e pai de três crianças.

A despedida ocorre nesta segunda-feira (25), a partir das 7h, no Recanto da Saudade, situado na Rua Domingos Marreiros, nº 1536, em Belém. O enterro será realizado no mesmo dia, às 14h, partindo do local do velório em direção ao Cemitério Recanto da Saudade, localizado na Avenida Celestino Rocha, nº 500.

Caminho profissional

Graduado em Direito pelo Centro Universitário do Pará (Cesupa) em 2006, Condurú consolidou uma trajetória de relevância no universo jurídico paraense. Iniciou sua atuação no TRE/PA como juiz substituto em 2020 e, no biênio seguinte (2021/2023), ocupou a titularidade do cargo, acumulando ainda a vice-diretoria da Escola Judiciária Eleitoral.

Na Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará, esteve à frente do Tribunal de Ética e Disciplina em 2023 e integrou a Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB entre 2022 e 2023. Também foi conselheiro seccional e comandou a Comissão Eleitoral da instituição.

No campo acadêmico, dedicou-se à pesquisa e ao ensino: obteve o título de mestre em Direito pela Universidade Federal do Pará (2009) e cursava o doutorado em Direito Constitucional no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).

Em 2023, alcançou uma conquista inédita ao se tornar o primeiro advogado do Pará a integrar a lista tríplice encaminhada ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com 21 votos. Antes, já havia figurado em primeiro lugar na lista sêxtupla formada pelo Conselho Federal da OAB, em sessão extraordinária realizada em Brasília.

Homenagens e pronunciamentos

A morte de Diogo Condurú gerou grande comoção no meio jurídico. O ex-presidente da OAB, Ophir Cavalcante Júnior, amigo próximo, prestou homenagem emocionada nas redes sociais.

"Querido amigo Diogo Seixas Condurú, assim que sempre vou querer me lembrar de você. Um rosto sereno de um jovem advogado que muito amava a OAB e a advocacia. Você se foi tão cedo e nos deixou órfãos da sua simpatia, de sua competência, da sua alegria, da paixão com que conduzia as causas em trabalhava, do seu enorme poder de articulação. Você orgulhou a sua história e a história do Direito no Pará. Muito mais poderia falar, mas a emoção toma conta do meu peito nesse momento, o que me impede de continuar. Que Deus o receba de braços abertos e cuide de sua alma para que você continue sendo feliz na sua nova vida no plano superior. À Thaís, sua amada esposa e filhos, meus sentimentos mais profundos!", escreveu Ophir.

A OAB-PA também divulgou nota de pesar:

“A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA) manifesta profundo pesar pelo falecimento do advogado Diogo Seixas Condurú, neste domingo (24), profissional de reconhecida trajetória e dedicação exemplar à advocacia paraense. (...) A OAB-PA, em nome de sua Diretoria, conselheiros e colaboradores, se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor, rendendo homenagens à memória de um colega que deixa um legado de compromisso, ética e amor pela advocacia, pela democracia e pela justiça.”

O TRE do Pará também se manifestou oficialmente:

“A área jurídica paraense perdeu, no último domingo (24/08), o juiz Diogo Seixas Condurú. (...) O TRE do Pará se solidariza com os familiares, amigos e colegas, pela perda repentina e reassume seu compromisso em manter viva a memória e o legado deixado pelo juiz.”

Diogo Condurú deixa um legado marcado pela defesa da advocacia, pela contribuição à Justiça Eleitoral e pelo compromisso com a democracia.

