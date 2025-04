Quaest: 49% dizem que Bolsonaro participou do plano de golpe; 35% acreditam que não

Um levantamento feito pela Genial/Quaest, com os números divulgados, neste domingo (6), aponta que entre as pessoas ouvidas, 49% disseram que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou do plano de golpe no final do ano de 2022 e início de 2023. Por outro lado, 35% dos entrevistados defenderam que ele não teve participação.

A pesquisa foi realizada de 27 a 31 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiabilidade é de 95%. A pergunta aplicada foi a seguinte: “Na sua opinião, o ex-presidente Bolsonaro participou do plano da tentativa de golpe contra o governo Lula ou ele não teve envolvimento?”.

De acordo com a Quaest, 15% não soube ou não respondeu e 1% dos entrevistados afirmou que “não houve tentativa de golpe“. A Genial Pesquisas, criada em parceria com o Instituto Quaest, divulgou que foram feitas 2.004 entrevistas presenciais, a partir de questionário estruturado, com pessoas de 16 anos de idade ou mais.

Um histórico da pesquisa mostra que a opinião dos eleitores brasileiros sobre o papel do ex-presidente no plano permaneceu estável de dezembro de 2024 a março de 2025. O fato de Bolsonaro ter se tornado réu quando do recebimento da denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) pelo STF (Supremo Tribunal Federal) não parece ter influenciado a percepção dos eleitores.

O Supremo Tribunal Federal tornou Bolsonaro réu e outras sete pessoas, por crimes contra a ordem democrática, no dia 26 de março passado, um dia antes do início da coleta de dados. Ainda segundo a Quaest, as variações nos percentuais, de dezembro de 2024 a março de 2025, ficaram dentro da margem de erro da pesquisa.

Em resumo, segundo a Quaest, quando questionados se o ex-presidente Bolsonaro participou da tentativa de golpe, disseram: sim – 49% (eram 48% em dezembro de 2024); não – 35% (eram 34% em dezembro de 2024); não sabem/não responderam: 15% (eram 17% em dezembro de 2024); não ter havido tentativa de golpe: 1% (eram 2% em dezembro de 2024).