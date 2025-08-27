Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

PT responde a Valdemar após comparação entre Bolsonaro e Che Guevara

Estadão Conteúdo

O Partido dos Trabalhadores (PT) respondeu a afirmação do presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, de que o guerrilheiro "Che Guevara tinha um carisma como o do Bolsonaro". Em uma publicação feita nesta quarta-feira, 27, no Instagram, o PT simula um diálogo entre um apoiador do argentino, que foi um dos líderes da revolução cubana, e um seguidor do ex-presidente. "O meu lutou contra ditaduras", diz o primeiro. "O meu sente saudades dela", responde o segundo, na versão do PT.

Na legenda, o partido continuou a defesa do guerrilheiro: "De um lado, a luta pela liberdade, pela igualdade, pelo povo. Do outro, a nostalgia pelo autoritarismo, pela tortura (fazendo alusão a Bolsonaro). Não tem como comparar!"

A comparação entre Che e Bolsonaro feita pelo presidente do PL tinha como objetivo citar a fidelidade dos eleitores do ex-presidente. "É inacreditável a força de transferência do voto do Bolsonaro. O eleitor dele é fiel. E essas coisas (processos contra Bolsonaro na Justiça) estão fazendo com que ele vire um Che Guevara", afirmou Valdemar em entrevista à Globonews após participar de um debate no Esfera Brasil 2025.

Valdemar ainda complementou: "o Che Guevara tinha um carisma como o do Bolsonaro. E ele é lembrado até hoje. Tanto que o Fidel, enquanto não pôs ele pra fora de Cuba, não sossegou. Daqui 30, 40 anos, do jeito que estão fazendo as coisas com Bolsonaro, você vai ter meninos, gente com a camiseta do Bolsonaro". As camisetas apareceram no post do PT que ironiza a fala do líder do PL.

Após a repercussão da fala, Valdemar se retratou por meio de um post no X (antigo Twitter). "Que fique claro: nunca comparei Bolsonaro com Che Guevara, até porque o cubano era de esquerda e deixei isso claro. O que eu comparei foi o processo de mitificação e reafirmo: estão transformando Bolsonaro em um mártir, um mito ainda maior do que já é. Jair é o legítimo líder da nossa direita e continuará sendo", escreveu, confundindo a nacionalidade do guerrilheiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/VALDEMAR/BOLSONARO/CHE GUEVARA/PT
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Daniel Silveira pede progressão para o regime aberto após fazer cursos e ler livros

27.08.25 18h58

Jair Renan Bolsonaro tem projeto contra 'doutrinação ideológica' barrado

27.08.25 18h43

PT responde a Valdemar após comparação entre Bolsonaro e Che Guevara

27.08.25 18h43

Vereador chama prefeita em MT de 'cachorra viciada em pedir votos em assentamentos'

27.08.25 18h28

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

ato

Apoiadores de Bolsonaro fazem manifestação em Belém e pedem o impeachment de Moraes

Ato ocorreu na manhã desta sexta-feira (22/08), em São Brás

22.08.25 10h05

MUDANÇA

Éder Mauro anuncia que deixará a presidência estadual do PL; saiba quem vai assumir a liderança

Deputado afirma que decisão estratégica tem com foco nas eleições de 2026

19.08.25 8h00

LEGADO

Morre Diogo Seixas Condurú, advogado e ex-magistrado do TRE/PA

Diogo tratava um câncer no instestino

25.08.25 12h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda