PT convida influenciador Chico Moedas para candidatura em 2026
Ex-namorado de Luísa Sonza, com mais de 2 milhões de seguidores, é visto como peça fundamental na estratégia do partido
O vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) e prefeito de Maricá (RJ), Washington Quaquá, convidou o influenciador digital Chico Moedas para se filiar à sigla e concorrer a um cargo eletivo. Chico Veiga é popularmente conhecido como ex-namorado da cantora Luísa Sonza.
Quaquá afirmou que o convite é sério e integra uma estratégia para "arejar" a política brasileira. O objetivo é ampliar o projeto da esquerda, conforme declarado pelo ex-deputado federal. Ele defendeu publicamente a inclusão de novas vozes nas discussões políticas.
O vice-presidente do PT vê Chico Moedas, que tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, como peça fundamental. A ideia de lançar o influencer na política surgiu após sua participação em outubro no Três Irmãos Podcasts.
Origem do convite a Chico Moedas
No podcast, Chico Moedas compartilhou sua ideologia política ao lado do historiador e criador de conteúdo Jones Manoel. Durante a conversa, Jones questionou se Chico já havia recebido convites para candidaturas eleitorais. Ele respondeu que não.
Jones Manoel, então, brincou, sugerindo Washington Quaquá como um possível articulador para a entrada de Chico na vida política. Quaquá captou a sugestão e formalizou o convite em suas redes sociais no domingo, dia 16, e na segunda-feira, dia 17.
