PSOL confirma pré-candidatura de Manuela d’Ávila ao Senado pelo RS após sua saída do PCdoB

A formalização do anúncio deve ocorrer no próximo dia 9 de dezembro

Estadão Conteúdo
fonte

Ex-candidata a vice-presidente Manuela D'ávila vem à Belém lançar livro. (Divulgação)

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) anunciou neste sábado, 29, a filiação e o lançamento da pré-candidatura ao Senado pelo Rio Grande do Sul da ex-deputada federal Manuela dÁvila.

A formalização do anúncio deve ocorrer no próximo dia 9 de dezembro, em evento em Porto Alegre (RS). Até novembro de 2024, dÁvila era filiada ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB)

"Fortalece o nosso projeto de mudanças estruturais pro Brasil e por um outro mundo - mais justo e fraterno - possível" afirmou o partido, em publicação no Instagram.

Em suas redes, dÁvila disse que "a esquerda brasileira é diversa" e que "essa diversidade é uma força". Afirmou também que "o desafio é combiná-la com a unidade necessária diante do fascismo".

ELEIÇÕES 2026/PSOL/MANUELA D´ÁVILA
Política
