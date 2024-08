Psol confirma candidatura de Edmilson Rodrigues para a Prefeitura de Belém, neste sábado (03/08)

O Psol lançou a candidatura de reeleição de Edmilson Rodrigues à Prefeitura de Belém, que vai concorrer novamente com Edilson Moura como vice. O evento aconteceu neste sábado (03/08), às 18h, no Espaço Náutico Marine Club, no bairro do Guamá.

O anúncio foi feito durante a convenção eleitoral da Federação PSOL-Rede e contou com a presença de cerca de 30 mil pessoas, entre militantes e lideranças dos partidos que apoiam a candidatura de Edmilson.

A coligação, chamada de “Nossa Família é o Povo”, é formada pelo PSOL, Rede, PT, PCdoB, PV, Cidadania e PDT, conforme informou o diretório do Psol, apesar das divergências internas da sigla.

Além dos nomes para prefeito e vice-prefeito, a convenção também anunciou os candidatos ao cargo que vão disputar o cargo de vereador no município de Belém pelos sete partidos da aliança nas eleições deste ano. No total 140 candidatos irão disputar o cargo de vereador no município pela coligação.