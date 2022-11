Protesto na Almirante Barroso chega ao 15º dia, mas não há bloqueio da via

Com concentrações maiores na frente da antiga sede da Polícia Federal e também próximo ao portão de entrada do 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), as pessoas, que não se conformam com o resultado das eleições presidenciais de 2022, seguem ocupando as duas laterais das pistas da avenida Almirante Barroso, no bairro do Souza em Belém. O protesto chega ao 15º dia nesta segunda-feira (14), e, nesta noite, até próximo das 22h, não havia bloqueio das vias.

De acordo com agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), a grande maioria dos manifestantes começou a chegar a partir das 20h desta segunda-feira. Nesta noite de segunda-feira, homens e mulheres se mantinham nas laterais dos dois sentidos da avenida Almirante Barroso, entre as avenidas Tavares Bastos e Júlio César.

Eles seguem o mesmo vestuário, predominantemente, na cor verde e amarelo, e, em especial, a camisa da seleção brasileira e portam bandeiras do Brasil, que balançam no meio-fio da Almirante. Próximo da antiga sede da Polícia Federal, no sentido São Brás/Entroncamento, havia uma tenda com uma equipe de homens e mulheres servindo gratuitamente água, café com leite e pão com queijo prato.

O vai e vem dos manifestantes é intenso em busca desse lanche. Mas, há quem leve comida de casa, como era possível ver grupos de amigos e de familiares, comendo arroz com galinha e até tomando caldo, tirados de dentro de isopores nas malas abertas dos carros deles.

Já são 15 dias de manifestações, nesta segunda-feira (14), desde que o ato na área começou em 31 de outubro passado, um dia após as eleições presidenciais que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva presidente da República. Os manifestantes, a princípio, pediam intervenção militar, após intervenção federal, e seguem se manifestando contrários ao resultado das urnas.