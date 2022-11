Atos na Almirante Barroso em apoio a Bolsonaro registram ‘maior’ número de participantes nesta sexta

A manifestação dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) continua na noite desta sexta-feira (11) e registrou uma movimentação um pouco mais intensa de pessoas nos dois lados da avenida Almirante Barroso, em Belém. Quem saiu mais cedo do serviço, optou por ir protestar na via e levou a família junto. O maior ponto de concentração dos manifestantes segue sendo em frente ao 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS) do Exército Brasileiro (EB). Um carro som, que entoava “S.O.S Forças Armadas” e músicas militares, assim como o Hino Nacional, promoveu uma oração coletiva dos simpatizantes.

Ocupando as calçadas da Almirante e as ciclofaixas da via, os participantes balançavam a bandeira do Brasil e cantavam o hino brasileiro. Também houve um momento em que os apoiadores gritavam palavras de ordem e questionavam o processo eleitoral. Mesmo após quase duas semanas do fim das Eleições 2022, os manifestantes seguem indignados e insatisfeitos com os resultados das urnas que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente da República.

Uma grande fila de pessoas se formou em frente ao local que distribui lanche gratuito a quem participa do movimento. Quem sentisse fome e não tivesse dinheiro para comprar algo, bastava se aproximar do espaço - localizado perto da passarela da via - para garantir um copo de água e cachorro quente. Trabalhadores informais eram vistos com carrinhos de espetinho, bebidas, sopas e mingaus ao longo do quarteirão da via.

Viaturas da Polícia Militar do Estado do Pará (PM-PA) estavam estacionadas próximo à faixa do BRT fazendo a vigilância da manifestação. Em conversa com a equipe do Grupo Liberal, os agentes explicaram que não iriam iniciar nenhuma intervenção caso não fosse necessário.