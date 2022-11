Em Belém, participantes dos atos na Almirante Barroso rezam em apoio a Bolsonaro

Um Pai Nosso coletivo, promovido por apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), em frente ao 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), marcou a noite do 11º dia de atos na Avenida Barroso, em Belém. Com a bandeira do Brasil em mãos e com as telas dos celulares ligados, os manifestantes gritavam palavras de ordem e questionavam o processo eleitoral.

VEJA MAIS

Diferente dos últimos dias, foi registrado um número inferior de participantes nesta quinta-feira (10), mas estes ainda tomavam ciclofaixa da via - disputando espaço com ciclistas- e calçadas. A maior concentração de pessoas continua sendo registrada no 2º BIS, porém, um segundo grupo também concentrou-se em frente ao Colégio Militar de Belém (CMBEL).

Apoiadores do atual presidente concentrados na faixa da ciclovia e em frente ao 2ºBIS (Cristino Martins / O Liberal)

Apesar de ainda existir um espaço perto da passarela da Almirante, que oferece sopão, café e água aos simpatizantes dos atos, a maioria tem preferido levar seus próprios lanches ou comprar em barrancas informais. Não há mais acompanhamentos montados no quarteirão da avenida. Mas os participantes seguem levando candeiras de praia e bancos para se sentarem durante o protesto.

Oração Pai Nosso feito por manifestantes em prol do atual governo (Reprodução/ Redes sociais)

Pessoas de todas as idades estavam presentes no movimento e a todo momento carros, motos e até caminhões buzinavam em apoio à manifestação. Um carro som, que ora alternativa em voz masculina e feminina, entoavam “S.O.S Forças Armadas” e músicas militares, assim como o Hino Nacional.

Duas viaturas da Polícia Militar do Estado do Pará (PM-PA) estavam estacionadas próximo a faixa do BRT fazendo a vigilância da manifestação. Em conversa com a equipe do Grupo Liberal, os agentes explicaram que não iriam iniciar nenhuma intervenção caso não fosse necessário.