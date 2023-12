Pronunciamento de Natal: Lula destaca políticas sociais, geração de emprego e reforma tributária

Um pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula Silva foi exibido em cadeia de rádio e televisão, na noite deste domingo (24). Começou às 20h30 e teve duração de 5 minutos e 30 segundos. O pronunciamento, tradicionalmente feito pelos presidentes do Brasil durante o Natal, trouxe um balanço das ações do governo federal ao longo de 2023.

Confira o pronunciamento na íntegra:

Durante o pronunciamento, o presidente destacou algumas políticas sociais, como "Bolsa Família", "Minha Casa, Minha Vida", "Mais Médicos" e "Farmácia Popular". Também falou sobre o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e sobre a queda no preço de alimentos. Destacou a geração de 2 milhões de novos empregos com carteira assinada e o salário mínimo com subida acima da inflação.

Dentre outros temas citados: igualdade salarial entre gêneros, programa de renegociação Desenrola, recursos públicos, taxação dos super-ricos, aprovação da reforma tributária, investimentos em Saúde e Educação, apoio ao combate ao crime organizado, Plano Safra 2023/2024, novo PAC, elevação na economia, queda do desmatamento na Amazônia e aumento de investimentos em biocombustíveis e na geração de energia eólica e solar.