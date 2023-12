Lula nomeia Vera Lúcia como ministra do TSE, a 2ª mulher negra a assumir o cargo

A advogada e ativista do movimento negro, Vera Lúcia Santana Araújo, foi indicada neste sábado para se tornar a nova ministra do Tribunal Superior Eleitoal (TSE), na classe de juristas. A nomeação da advogada foi realizada pelo presidente Lula e divulgada em uma edição extra do Diário Oficial.

Vera Lúcia será a substituta da antiga ministra, Maria Claudia Bucchianeri, que saiu da Corte em agosto. A nomeação da advogada se trata da 2ª ministra negra indicada na história do TSE, sendo a advogada Edilene Lôbo, a 1ª a conquistar este feito e também foi indicada por Lula.

No ano passado, Vera Lúcia chegou a ser cogitada na lista tríplice que foi enviada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, o líder do executivo na época escolheu André Ramos Tavares como ministro do TSE.

Experiência

Com 40 anos de trabalho na advocacia, Vera Lúcia é natural de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia e tem 63 anos de idade. Ela tem experiência com movimentos populares e já foi conselheira da Comissão de Anistia Política do Ministério da Justiça; conselheira do Conselho Penitenciário do Distrito Federal e integrante da Comissão Nacional de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Atualmente, a advogada compõe o Conselho Econômico e Social da Presidência da República.