Lula nomeia doutora Carol Proner, esposa de Chico Buarque, para vaga em Comissão de Ética

A Doutora em direito, Carol Proner foi nomeada para uma vaga na Comissão de Ética Pública da Presidência da República, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A nomeada tem estudos em direito internacional, direitos fundamentais e direitos humanos, e também é esposa do cantor e compositor Chico Buarque.

A ordenado é responsável por analisar denúncias contra servidores do governo, como em casos de conflito de interesses. Ele é formador por sete membros designados pelo presidente que preencham os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública.

Os integrantes da Comissão de Ética têm mandatos de três anos, podendo ser reconduzidos uma única vez, e não recebem remuneração. O trabalho desenvolvivo é considerado "prestação de relevante serviço público".

Carol Proner agradeceu no seu peril no Instagram a o convite que recebeu "com muita alegria e honra, o convite do Presidente Lula para integrar a Comissão de Ética Pública da Presidência da República".

A designação da Doutora em direito para a função foi publicada em edição extra do "Diário Oficial da União" neste sábado (22).

Carol Proner é casada com Chico Buarque desde setembro de 2021. Eles namoravam desde 2017. Ela é próxima de Lula e da primeira-dama, Janja Lula da Silva, e integra o grupo de advogados Prerrogativas, que foi crítico da Operação Lava Jato e ganhou influência no terceiro mandato do petista.