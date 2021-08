Chico Buarque e Carol Proner vão se casar após quatro anos de união

Juntos há quatro anos, o cantor Chico Buarque e Carol Proner vão oficializar a união e pretendem se casar em breve, em Petrópolis. A notícia foi divulgada no Diário Oficial da Justiça do Rio de Janeiro, na última quarta-feira (18). As informações são do Estadão.

O músico já foi casado anteriormente com a atriz Marieta Severo durante 33 anos, de 1966 a 1999. JUntos tiveram três filhas: a atriz Silvia, 52, Helena, 50, e Luísa, 45.