Em seu aniversário de 77 anos, Chico Buarque vai às ruas contra Bolsonaro

A manhã deste sábado foi marcada por novos protestos contra o governo Bolsonaro. No Rio e Janeiro, as marchas contaram também com a presença de artistas, como Chico Buarque, Samantha Schmütz, Paulo Betti, Dadá Coelho e Malu Mader com o seu marido, o músico Tony Bellotto.

Chico Buarque foi a surpresa nas manifestações. O artista foi uma das figuras símbolo da resistência à Ditadura Militar no Brasil (1964 - 1985), e neste sábado, também completa 77 anos. Em entrevista no início do mês à jornalista Regina Zappa, ele afirmou que o Brasil se apaproxima de um golpe. "Eu fico torcendo, primeiro, para cair esse homem, de uma vez, para parar de morrer tanta gente", dise.

A atriz Samantha Schmütz também participou do protesto. Ela se tornou figura bastante atuante na luta contra o governo Bolsonaro, principalmente por movimentos recentes, em que alfinetou os colegas de emissora Juliana Paes e Luciano Huck, pela posição política "isentona". Samantha chegou a ter sua conta na rede social derrubada após publicar críticas.