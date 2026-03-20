Projeto Habitacional em parceria com Cohab conquista premiação nacional
Prêmio foi concedido pelo Ministério das Cidades
O Ministério das Cidades divulgou, nesta sexta-feira (20), o resultado do Prêmio Minha Casa, Minha Vida, que selecionou os melhores projetos habitacionais de interesse social, financiados pelo Programa do Governo Federal. A seleção contempla categorias distintas e a Companhia De Habitação do Pará (Cohab) está entre as propostas vencedoras.
O resultado da premiação foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (20). Os premiados receberão troféus e certificados em cerimônia a ser realizada em Brasília. A seleção dos projetos foi feita por uma banca de 14 especialistas, entre engenheiros e arquitetos, e instituições, como a ONUHabitat, CAU e ABC.
O Prêmio contemplou cinco categorias. A proposta da Cohab venceu na categoria Sustentabilidade, com o projeto Murucutum financiado pela Caixa pelo Minha Casa Minha Vida Rural. São previstas 45 novas habitações às famílias das região das Ilha de Belém. O projeto concorreu com 21 propostas de todo o Brasil. A execução dele é de responsabilidade da Cooperativa Mista da Ilha do Combu-Coopmic e da Central de Mobimentos Populares (CMP).
De acordo com o Ministério das Cidades, a premiação objetivou incentivar a melhoria contínua da qualidade dos projetos, promover soluções inovadoras e sustentáveis e destacar boas práticas na produção habitacional de interesse social em diferentes regiões do Brasil.
Confira os vencedores por categoria:
Categoria I – Qualidade Urbanística
Residencial Amazonas Meu Lar 1, de Manaus (AM)
(Proponente: Superintendência Estadual de Habitação – SUHAB)
Residencial Francisca Anastasia I, de Belo Horizonte (MG)
(Proponente: Prefeitura de Belo Horizonte)
Categoria II – Qualidade de Projeto
Residencial Antônio Junior, de João Pessoa (PB)
(Proponente: União Por Moradia Popular da Paraíba – UMP/PB)
Residencial Clóvis Salgado, de Belo Horizonte (MG)
(Proponente: Prefeitura de Belo Horizonte)
Categoria III – Inovação
Residencial Serapião Antônio de Gois II, de Itabaiana (SE)
(Proponente: Construtora J Filhos Ltda)
Empreendimento Goioxim Rural, de Goioxim (PR)
(Proponente: UMP/PR – União por Moradia Popular do Estado do Paraná)
Categoria IV – Sustentabilidade
Empreendimento Murucutum, de Belém (PA)
(Proponente: Cooperativa Mista da Ilha do Combu – COOPMIC)
Protótipo Sustentável Manoel de Barros, de Campo Grande (MS)
(Proponente: Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários)
Categoria V – Financiamento para Sustentabilidade
Acqua Clube Residencial, de Campina Grande (PB)
(Proponente: Wanderley Construções)
Condomínio Residencial Plano & Reserva Barra Funda, de São Paulo (SP)
(Proponente: Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário Ltda).
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