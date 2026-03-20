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Política

Projeto Habitacional em parceria com Cohab conquista premiação nacional

Prêmio foi concedido pelo Ministério das Cidades

O Liberal
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Modelo de casa, do Empreendimento Murucutum, construído com parceria da Cohab, para famílias da Região das Ilhas de Belém (Foto: Divulgação)

O Ministério das Cidades divulgou, nesta sexta-feira (20), o resultado do Prêmio Minha Casa, Minha Vida, que selecionou os melhores projetos habitacionais de interesse social, financiados pelo Programa do Governo Federal. A seleção contempla categorias distintas e a Companhia De Habitação do Pará (Cohab) está entre as propostas vencedoras.

O resultado da premiação foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (20). Os premiados receberão troféus e certificados em cerimônia a ser realizada em Brasília. A seleção dos projetos foi feita por uma banca de 14 especialistas, entre engenheiros e arquitetos, e instituições, como a ONUHabitat, CAU e ABC.

O Prêmio contemplou cinco categorias. A proposta da Cohab venceu na categoria Sustentabilidade, com o projeto Murucutum financiado pela Caixa pelo Minha Casa Minha Vida Rural. São previstas 45 novas habitações às famílias das região das Ilha de Belém. O projeto concorreu com 21 propostas de todo o Brasil. A execução dele é de responsabilidade da Cooperativa Mista da Ilha do Combu-Coopmic e da Central de Mobimentos Populares (CMP).

De acordo com o Ministério das Cidades, a premiação objetivou incentivar a melhoria contínua da qualidade dos projetos, promover soluções inovadoras e sustentáveis e destacar boas práticas na produção habitacional de interesse social em diferentes regiões do Brasil.

Confira os vencedores por categoria:

Categoria I – Qualidade Urbanística

Residencial Amazonas Meu Lar 1, de Manaus (AM)

(Proponente: Superintendência Estadual de Habitação – SUHAB)

Residencial Francisca Anastasia I, de Belo Horizonte (MG)

(Proponente: Prefeitura de Belo Horizonte)

Categoria II – Qualidade de Projeto

Residencial Antônio Junior, de João Pessoa (PB)

(Proponente: União Por Moradia Popular da Paraíba – UMP/PB)

Residencial Clóvis Salgado, de Belo Horizonte (MG)

(Proponente: Prefeitura de Belo Horizonte)

Categoria III – Inovação

Residencial Serapião Antônio de Gois II, de Itabaiana (SE)

(Proponente: Construtora J Filhos Ltda)

Empreendimento Goioxim Rural, de Goioxim (PR)

(Proponente: UMP/PR – União por Moradia Popular do Estado do Paraná)

Categoria IV – Sustentabilidade

Empreendimento Murucutum, de Belém (PA)

(Proponente: Cooperativa Mista da Ilha do Combu – COOPMIC)

Protótipo Sustentável Manoel de Barros, de Campo Grande (MS)

(Proponente: Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários)

Categoria V – Financiamento para Sustentabilidade

Acqua Clube Residencial, de Campina Grande (PB)

(Proponente: Wanderley Construções)

Condomínio Residencial Plano & Reserva Barra Funda, de São Paulo (SP)

(Proponente: Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário Ltda).

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