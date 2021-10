Professores realizam ato em frente à Alepa; categoria se reuniu com deputados

Enquanto os deputados estaduais analisam o projeto do Poder Executivo que busca reajustar o salário de profissionais da educação básica, representantes da categoria realizam um ato do lado de fora da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Segundo o Governo, a proposta garante um aumento médio de 24% no salário dos professores, podendo chegar a 40% em algumas situações.

Porém, os professores argumentam, entre outros pontos, que o reajuste ainda não corresponde ao pagamento do atrasado do piso. Questionam ainda mudanças feitas nas gratificações pagas à categoria.

Deputados estaduais, entre eles o presidente da Assembleia Legislativa, o Chicão (MDB), se reuniram com alguns representantes dos professores, para tratar do assunto.

Professores se reúnem com deputados (Natália Mello)

Mas cedo, as comissões de Constituição e Justiça (CCJ); Fiscalização, Financeira e Orçamentária (CFFO) e de Educação (CEDU), aprovaram o Projeto, que seguiu imediatamente para apreciação do plenário. No entanto, a votação ainda não começou. Alguns parlamentares já avisaram que vão apresentar emendas à matéria.