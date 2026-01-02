Prisão de Filipe Martins eleva a 14 o número de prisões de condenados pela trama golpista

Com a prisão preventiva do ex-assessor da Presidência da República Filipe Martins nesta sexta-feira, 2, o número de condenados por envolvimento na trama golpista presos em alguma instituição do Estado chegou a 14. Dos 29 condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), 23 estão privados de liberdade.

Martins foi preso em sua casa, em Ponta Grossa (PR), onde cumpria prisão domiciliar, e levado a um presídio da região. A ordem foi expedida pelo ministro do STF Alexandre de Moraes. Com a decisão, ele se junta a outros 13 condenados que já estavam detidos em alguma dependência estatal.

A Primeira Turma do STF concluiu no dia 16 os julgamentos da trama golpista com a condenação de Martins e de outros quatro réus do chamado "núcleo de gerência" do plano de golpe para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder após a derrota nas eleições de 2022. Ao todo, 29 dos 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) foram condenados entre setembro e dezembro.

Moraes decretou a prisão preventiva de Martins no último dia 27. Na mesma decisão, o STF determinou a prisão domiciliar de dez condenados pela trama golpista, com o objetivo de evitar o risco de novas tentativas de fuga, como a do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques. Os réus aguardavam julgamento em liberdade, já que as condenações ainda não haviam transitado em julgado.

Confira os condenados pela trama golpista que estão sob custódia em alguma dependência do Estado:

Núcleo 1

- Jair Bolsonaro, ex-presidente da República - Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa - Almir Garnier, ex-comandante da Marinha - Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública - Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa

Núcleo 2

- Filipe Garcia Martins Pereira, ex-assessor internacional da Presidência da República - Marcelo Costa Câmara, coronel da reserva do Exército e ex-assessor da Presidência - Mário Fernandes, general da reserva do Exército - Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal

Núcleo 3

- Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército - Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel do Exército - Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel do Exército - Wladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal

Núcleo 4

- Marcelo Bormevet, agente da Polícia Federal