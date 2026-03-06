Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Primeira Turma do STF começa a julgar denúncia contra Silas Malafaia

A PGR também sustenta que Silas Malafaia afirmou que oficiais do Exército teriam cometido crime militar, mesmo sem haver prova disso

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou nesta sexta-feira, 6 de março, o julgamento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o pastor Silas Malafaia. Ele é acusado de injúria e calúnia dirigidas ao comandante do Exército, general Tomás Paiva.

As acusações surgiram após Malafaia promover um ato em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro em abril. Durante o evento, realizado em um carro de som na Avenida Paulista, o pastor criticou abertamente os generais do Exército.

Na ocasião, ele proferiu frases como: "Cambada de frouxos, cambada de covardes, cambada de omissos. Vocês não honram a farda que vestem. Não é para dar golpe, não, é para marcar posição".

Detalhes da Denúncia da PGR

A PGR sustenta que Silas Malafaia também afirmou, sem provas, que oficiais do Exército teriam cometido crime militar. Posteriormente, o pastor publicou essas declarações em suas redes sociais, ampliando a divulgação de seu posicionamento.

A denúncia foi protocolada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, em 18 de dezembro. Caso o parecer seja aceito pela Primeira Turma do STF, o pastor passará à condição de réu no processo.

Tramitação do Julgamento no Supremo

O julgamento ocorre no plenário virtual da Corte e tem previsão para se estender até o dia 13 de março. A pauta foi definida pelo ministro Flávio Dino, atendendo a um pedido do relator do caso, ministro Alexandre de Moraes.

Nos últimos anos, Malafaia tem sido figura central em manifestações de apoio a Jair Bolsonaro. Ele também é conhecido por suas críticas a decisões do Supremo e por defender a anistia para investigados pelos atos de 8 de Janeiro.

Palavras-chave

Silas Malafaia

Tomás Paiva

injuria

STF

julgamento
