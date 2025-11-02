Presidente Lula visita aldeia Vista Alegre de Capixauã, no Pará
Ainda neste domingo, presidente visitará a Comunidade Jamaraquá, na Floresta Nacional do Tapajós
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou em suas redes sociais as primeiras imagens da visita que fez à Aldeia Vista Alegre de Capixauã, na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, no Pará, neste domingo (2/11). "É uma honra poder ouvir e ver nossos povos originários, que nos ensinam a preservar a floresta, as águas e os rios", diz Lula.
Ainda neste domingo, o presidente visitará a Comunidade Jamaraquá, na Floresta Nacional do Tapajós. Por volta das 16h, ele terá uma roda de conversa com moradores das comunidades ribeirinhas da Floresta Nacional do Tapajós, antes de retornar a Belém.
Na capital paraense, o presidente Lula visitará as comunidades de Itacoã-Miri e a Escola Municipal de Educação no Campo São José, neste segunda-feira (3/11), para conhecer os projetos, conversar com a população e acompanhar as ações do Governo do Brasil nos dois locais.
